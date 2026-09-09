سلاف فواخرجي تعلن فوزها بأفضل ممثلة في مهرجان قازان عن فيلم أرض الملائكة

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أرض الملائكة"، ضمن فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان قازان السينمائي الدولي في روسيا، كما أعلنت حصول الفيلم على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان.

وكتبت سلاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله.. فخورة وممتنة.. جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم أرض الملائكة، وجائزة أفضل فيلم أرض الملائكة في مهرجان قازان السينمائي الدولي".

ويواصل فيلم "أرض الملائكة" رحلته في المهرجانات السينمائية الدولية، بعدما شارك في الدورة الـ22 من مهرجان قازان السينمائي الدولي، حيث أقيم عرضه يوم 5 سبتمبر الجاري.

الفيلم من تأليف وإخراج بابك خواجة باشا، وإنتاج منوجهر محمدي، وتدور أحداثه حول معاناة الأطفال في غزة في ظل الحرب، من خلال حكاية إنسانية تسلط الضوء على آثار الصراع على حياتهم وأحلامهم.

كان فيلم "أرض الملائكة" قد حقق عدة جوائز في مهرجان فجر السينمائي الدولي بإيران، من بينها جائزة أفضل فيلم، فيما حصلت سلاف فواخرجي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.