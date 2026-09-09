فيلم لوحدي ينافس في المسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان ميدفست مصر

ينافس الفيلم المصري القصير «لوحدي» للمخرجة منى داود، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان ميدفست مصر، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر 2026، بالجامعة الأمريكية td القاهرة – ميدان التحرير، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة 11 سبتمبر بقاعة إيوارت (Ewart Hall).

وتدور أحداث «لوحدي» حول «مادي»، وهي سيدة مسنة تعاني من الخرف، وتتولى رعايتها مقدمة رعاية تواجه بدورها ألمًا شخصيًا مرتبطًا بفقدان أحد أحبائها، لتتشابك تجربتاهما في حكاية إنسانية تتناول الوحدة والفقد والاحتياج إلى الآخر.

والفيلم من تأليف شهيرة جلال ومنى داود، وإنتاج منى زكي ومي عبد العظيم، بينما تولى أدهم خالد مهمة مدير التصوير.

ويأتي «لوحدي» كواحد من 5 مشاريع سينمائية جرى تطويرها ضمن حاضنة «هير ستوري فيلمز»، وهي مبادرة تهدف إلى دعم صانعات الأفلام وإتاحة مساحة أكبر للقصص التي تتناول تجارب النساء وقضاياهن من زوايا إنسانية مختلفة.