الاتحاد الأوروبي يدين إرهاب المستوطنين ويطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني

أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مجددا إدانته لـ"الأنشطة العنيفة للمستوطنين" بحق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشئون الخارجية أنوار العنوني، للصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي، مساء أمس الثلاثاء، بالبيانات الأخيرة التي أدلت بها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن القضية: "صرحت كالاس بأن أنشطة المستعمرين العنيفة التي نشهدها في الضفة الغربية تثير قلقًا بالغًا، ونحن، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، استنكرنا هذه الأعمال"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ولفت العنوني إلى أن "المستوطنات" تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل باستمرار إلى وقف جميع "الأنشطة الاستيطانية وتوسيع المستوطنات".

وذكر المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بعض الخطوات بحق إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مضيفًا: "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، اعتمدنا 3 حزم من العقوبات ضد المستعمرين المتطرفين والمنظمات المرتبطة بهم، وذلك في إطار نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان".

وأضاف: "تستهدف هذه العقوبات 12 فردًا و9 منظمات، كما أود أن أذكّر بأن هناك مقترحات لعقوبات إضافية قيد المناقشة حاليًا في المجلس".

من ناحية أخرى، أشار العنوني إلى عدم صدور نتائج بعد من مجلس الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، مضيفًا: "لذلك فإن القرار بشأن الخطوات المقبلة يعود إلى الدول الأعضاء".