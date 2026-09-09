قرقاش لـ د ب أ: الإمارات تسعى لتعزيز التعاون الدفاعي مع ألمانيا

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، سعي بلاده إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال الدفاع وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقبل زيارة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، لبرلين قال قرقاش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الوقت حان الآن للارتقاء بالعلاقات "المهمة للغاية" بين البلدين "إلى المستوى التالي".

وأضاف قرقاش: "هل يمكننا التعاون على سبيل المثال لبناء قدرات في مجال التصدي للطائرات المسيرة؟"، مشيرا إلى أن الحربين في أوكرانيا ومع إيران أظهرتا أن العالم ليس مستعدا بالقدر الكافي للتعامل مع صواريخ ومسيرات اليوم، وقال: "أعتقد أن ألمانيا تدرك أن المهام المقبلة لن تكون بالضرورة مماثلة لمهام الماضي".

وأكد قرقاش أن الإمارات "مهتمة للغاية" أيضا بالذكاء الاصطناعي. وتستثمر بلاده في هذه التكنولوجيا بشكل مكثف، على غرار جارتها السعودية.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الإماراتي زيارة رسمية لألمانيا تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها غدا الخميس الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وآخرين.

وخلال حرب إيران المستمرة منذ أكثر من نصف عام، تعرضت الإمارات لهجمات مكثفة. وأوضح قرقاش أن إيران استهدفت بلاده بنحو 3 آلاف صاروخ وطائرة مسيرة، مضيفا أن غالبية هذه الهجمات استهدفت البنية التحتية المدنية للبلاد، مشيرا إلى أنه تم اعتراض 97% منها.

وفي ألمانيا أيضا تُجرى مناقشة خطر الطائرات المسيرة وإمكانية التصدي لها في سياق الهجمات الهجينة، التي تحمّل الحكومة الألمانية روسيا المسؤولية عنها.

ويُقصد بالهجمات الهجينة مزيج من الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية، وتشمل أيضا الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل.

وكانت ألمانيا قد خففت في مارس الماضي بالفعل قواعد تصدير بعض الأسلحة للإمارات ودول خليجية أخرى على خلفية حرب إيران. وتنطبق في الأصل قيود صارمة على صادرات الأسلحة الألمانية إلى ما يسمى بالدول الثالثة، التي لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو الاتحاد الأوروبي.

وقال قرقاش: "لقد تجاوزت الأحداث الآن القيود السابقة"، مضيفا أن الحروب والتحديات المتعلقة بالأمن والطاقة أظهرت "أنه يتعين علينا أن نصبح أكثر انفتاحا وبرجماتية بكثير في تصرفاتنا".

وردا على سؤال حول موعد وكيفية انتهاء حرب إيران، قال قرقاش: "سيتعين علينا التعامل مع إيران غير مستقرة لفترة طويلة للغاية"، مشيرا إلى أن ذلك لن ينطبق على دول الخليج فحسب، بل أوروبا أيضا، وأضاف: "نحن في مرحلة يتعين علينا فيها التعامل مع الوضع بدلا من توقع حلول سريعة".