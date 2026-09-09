نتنياهو يعتزم زيارة نيويورك سريعا لإلقاء كلمة بالأمم المتحدة رغم دعوات لاعتقاله

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة سريعة تستغرق 24 ساعة لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لأنه "لا يوجد خيار آخر"، وذلك بعدما دعا عمدة نيويورك زهران ممداني إلى اعتقاله على خلفية الحرب في غزة، بحسب ما قاله سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

واتهم السفير داني دانون عمدة نيويورك بـ"الانخراط في السياسة" عندما وصف رئيس الوزراء بأنه "مجرم حرب" ودعا إلى اعتقاله، قبل أن يضطر إلى سحب دعوته لأن مدينة نيويورك لا تملك صلاحية احتجاز نتنياهو.

وأضاف دانون: "كما تعلمون، أصبح من الشائع جدا الانخراط في السياسة من خلال إلقاء اللوم على إسرائيل". وشدد قائلا: "من المهم بالنسبة لنا أن يأتي رئيس الوزراء".

وأصبح نتنياهو شخصية مثيرة للانقسام بشكل متزايد بسبب الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة. وأشار ممداني، الذي لم يرد مكتبه على الفور على رسائل تطلب تعليقا يوم الثلاثاء، إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها أعلى محكمة دولية مختصة بجرائم الحرب بحق نتنياهو في نوفمبر 2024، والتي اتهمته ومسؤولا إسرائيليا آخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.