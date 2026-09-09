إسرائيل تبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها

قال مسئول إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل ‌أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين ⁠المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما.

وقال المصدر المطلع إن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن ‌غزة ⁠تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين ⁠في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال ⁠سبعة أيام، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ‌ميليباند، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستفرض حظرا على استيراد السلع ⁠القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أنه سيتم أيضا تطبيق نظام شامل ‌للعقوبات.

وتأتي ⁠خطوة حظر الاستيراد والعقوبات المصاحبة لها، التي اعتبرتها بريطانيا ⁠مؤشرا على تجدد الدعم لحل الدولتين، في ⁠أعقاب انتقادات وجهت لمشروع الاستيطان ⁠الإسرائيلي "إي1" في الضفة الغربية.

وقال وزراء خارجية 12 دولة، أمس، إنهم سيدعمون ‌أو يدرسون فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تُعد غير ⁠قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضافوا في بيان مشترك: "إجراءات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

وتابع البيان: "تؤكد اليوم كل من كندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج ‌وبولندا ⁠والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على التجارة ⁠في السلع القادمة من المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب ⁠القانون الدولي، أو أنها تنظر بفاعلية في هذه التدابير ⁠وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية.