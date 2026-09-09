باكستان تستعد للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال

تستعد باكستان للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال، التي تشتد الحاجة إليها، حيث عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز، ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى.

فقد عبرت الناقلة "المرونة" الممر المائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تصل إلى باكستان بحلول غد الخميس، حسب بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تعبر ناقلة أخرى محملة بالغاز الطبيعي المسال القطري خلال الأيام المقبلة، متجهة أيضا إلى الدولة الواقعة جنوب آسيا، طبقا لما ذكره تجار مطلعون على المسألة ، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يعني هذا التطور أن باكستان، التي كانت قد توسطت سابقا في محادثات سلام بين أمريكا وإيران، لن تحتاج إلى شراء كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية وهي سوق يتم فيها تداول الأصول وتسملها في الحال، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022 .

وكانت الحكومة الباكستانية تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعد أن أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز ، بالضرورة إلى توقف الإمدادات من قطر، التي تعد المورد الرئيسي للبلاد.