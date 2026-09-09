إقامة مراسم جنازة رسمية لملك النرويج هارالد الخامس اليوم

تودع النرويج الملك هارالد الخامس اليوم الأربعاء، حيث سيحضر أفراد من الأسرة الملكية وشخصيات أخرى من الأسر الملكية الأوروبية ورؤساء الدول مراسم الجنازة في أوسلو.

وكان هارالد، الذي تمتع بشعبية كبيرة بين النرويجيين خلال حكمه الذي استمر 35 عاما، قد توفى في مستشفى عن عمر يناهز 89 عاما في 28 أغسطس/آب الماضي بعدما أصيب بعدوى دموية خطيرة.

وخلال الايام الماضية، تم وضع جثمان هارالد في كنيسة القصر، حيث ألقى المواطنون النظرة الأخيرة على نعشه.

وبحلول منتصف اليوم، سوف يتم نقل النعش في موكب إلى كاتدرائية أوسلو، حيث ستبدأ مراسم الجنازة في الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وسيواصل الموكب بعد ذلك طريقه إلى الضريح الملكي في كنيسة قلعة اكيرشوس، حيث سيواري جثمان هارالد الثرى.

وستقام مراسم خاصة بالكنيسة في نهاية الجنازة.

وتولى هاكون ابن هارالد العرش خلفا لوالده على الفور.