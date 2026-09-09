وزير الدفاع الياباني يلغي زيارته لإندونيسيا

قرر وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، إلغاء زيارته التي كانت مقررة لإندونيسيا غدا الخميس، بحسب ما ذكره مصدر مطلع.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، عن المصدر القول، إن كويزومي كان يبحث إمكانية القيام بـ"زيارة مجاملة" للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وإجراء محادثات مع وزير الدفاع شيافري شمس الدين، إلا أن هناك صعوبات بخصوص جدول الزيارة الزمني، حالت دون إتمامها.

وأضاف المصدر، أن من بين العوامل الأخرى التي تم أخذها في الاعتبار، ثوران بركان في إندونيسيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لإجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يبقى كويزومي في منصبه.