يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، بالتساوي مع بيراميدز الثاني وبفارق نقطة عن الزمالك المتصدر بـ10 نقاط من 4 مباريات.

على الجانب الآخر، يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، من انتصار وهزيمتين في الجولات الثلاث الماضية.

وتعتبر مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب من كلاسيكيات كرة القدم المصرية، حيث التقى الفريقان من قبل 83 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود المقاولون العرب موسم 1978-1979.

وكانت المباراة الأولى بين الأهلي والمقاولون العرب يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة يوم 5 مارس 2026 وانتهت بفوز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور وإبراهيم القاضي (هدف ذاتي).

وخلال تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب في الدوري، فاز الأهلي في 60 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة.

وسجل لاعبو الأهلي في شباك المقاولون العرب 149 هدفاً، بينما تلقت شباكه 47 هدفاً، ويتصدر أحمد بلال قائمة هدافي الأهلي في لقاءات الفريقين، برصيد سبعة أهداف، يليه حسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما، ثم علاء إبراهيم وطاهر محمد طاهر وعبد الله السعيد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاث مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرة واحدة موسم 2023-2024، وبنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.