اقتحامات إسرائيلية واعتقالات في عدة مناطق بالضفة والقدس

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شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فجر يوم الأربعاء، اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخلل بعضها تفتيش منازل واعتقال أحد المواطنين.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال منطقة «الجسر» في بلدة عورتا جنوب المدينة، فيما اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت منزل المواطن سالم ياسين عصيدة واعتقلته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، غرب المدينة، واعتقلت الشاب ياسين الخاروف، فيما اعتقلت عطا الله الحشاش من إسكان روجيب، ورامي الطيراوي من منطقة عين كاكوب، شرق المدينة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السكنات في محيط الجامعة العربية الأمريكية، وداهمت سكنًا يأوي نازحين من مخيم جنين في المنطقة ذاتها.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شمال المدينة.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل خلال اقتحامها بلدة عزون شرق المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي الخليل، اعتقلت المواطن محمود فوزي الهيموني، وإسماعيل سمير الفيومي من مخيم الفوار جنوب المدينة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

أما في القدس المحتلة، فتواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس لليوم الثاني على التوالي، وسط انتشار عسكري في المنطقة.