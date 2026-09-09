وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

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أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تكثيف الجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تناول الاتصال مختلف محاور العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية الاخيرة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

أشاد الوزيران بعمق العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع البلدين ومستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، كما أعربا عن تطلعهما لاستمرار وتعزيز تلك العلاقات خلال المرحلة المقبلة.

كما بحث الوزيران تطورات الاوضاع الاقليمية الراهنة حيث أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة الحالية، وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد واحتواء اية توترات بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.