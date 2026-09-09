المبعوث الأممي لليمن: الهجمات الحوثية العابرة للحدود تهدد بتوسيع الصراع

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، الهجمات الأخيرة التي شنّتها جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت بنى تحتية مدنية واقتصادية، بما في ذلك منشآت للطاقة، وأسفرت عن إصابة العشرات من المدنيين.

ونوه في بيان، اليوم الأربعاء، أن «هذه الهجمات تهدد بتوسيع نطاق النزاع، وتعريض المدنيين لمخاطر جسيمة، وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي».

ودعا جماعة «الحوثي إلى وقف هذه الهجمات، وكذلك هجماتها داخل اليمن، التي عرّضت المدنيين أيضًا لمخاطر جسيمة»، مشيرًا إلى أهمية توقف هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية، والتي أدانها مجلس الأمن مؤخرًا.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية.

واندلعت معارك عنيفة الثلاثاء، بين قوات الجيش اليمني ومسلحي ميليشيا الحوثي في الريف الغربي لتعز، بالتزامن مع شن الطيران الحربي عدة غارات لإسناد المقاتلين الحكوميين.

وأفادت مصادر ميدانية وعسكرية أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها قوات المقاومة الوطنية الحكومية شمال شرق مديرية الوازعية غربي تعز، ودارت معارك عنيفة مازالت مستمرة.

وذكرت المصادر أن المعارك تركزت في منطقتي الغيل والحناية، مشيرة إلى أن الجيش اليمني دفع بتعزيزات من قوات المنطقة الرابعة والعمالقة إلى الجبهات المشتعلة في الوازعية، بالتزامن شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات الحوثيين.