نبيل فهمي يرحب بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في سلع المستوطنات الاسرائيلية

رحب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وكذا بما عبرت عنه اثنتا عشرة دولة صديقة من اعتزامها اتخاذ خطوات مماثلة بفرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

واعتبر فهمي هذه الاجراءات التي تضمنها بيان واضح من تلك الدول خطوة في الإتجاه الصحيح نحو التصدي لمنظومة الإستيطان الاسرائيلي غير القانونية، واستعادة نهج المحاسبة وعدم غض الطرف عن السلوك المارق لحكومة الإحتلال.

وشدد فهمي على أن الإجراءات الملموسة والعملية في مواجهة منظومة الاستيطان التي تستهدف تقويض حل الدولتين تعكس استشعار كافة الأطراف لخطورة التطورات الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري الذي أقامه الإحتلال، واطلاقه يد إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل تحت حماية الحكومة الإسرائيلية وبتشجيع منها.

ودعا فهمي كافة الدول التي لازالت تؤمن بالقانون الدولي وبحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع بين فلسطين وإسرائيل الى الانضمام لهذا الموقف الشجاع الذي اتخذته المملكة المتحدة، والذي عبر عنه بوضوح بيان الدول الاثنتي عشرة، مؤكدا ان الإجراءات العملية والملموسة ضد منظومة الاستيطان العنصرية ستجعل الاحتلال يفكر في كلفة ممارساته اللاشرعية بعد سنوات من غياب منطق المحاسبة والعقاب.