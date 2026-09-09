وزيرا الدفاع الإندونيسي والسوداني يعقدان اجتماعا في جاكرتا

استقبل وزير الدفاع الإندونيسي، شافري شمس الدين، نظيره السوداني، الفريق الركن حسن داود كابرون كيان، في مقر وزارة الدفاع الإندونيسية بجاكرتا، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأربعاء، بأن شمس الدين رحّب بكيان لدى وصوله في الساعة 10:31 صباحا بتوقيت جاكرتا، قبل أن يتوجها إلى منصة المراسم لعزف النشيدين الوطنيين لإندونيسيا والسودان، ثم قاما بتفقد حرس الشرف وآداء التحية لأبطال إندونيسيا.

وكان شمس الدين استقبل السفير السوداني لدى إندونيسيا، ياسر محمد علي، في 21 أبريل الماضي، لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.

وسلط المسئولان خلال اللقاء الضوء على الإمكانات المتاحة أمام إندونيسيا والسودان لتنفيذ المبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الموارد البشرية، بما يشمل برامج التعليم العسكري.