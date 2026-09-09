قال رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج إن وزراء بلاده، الذين يحصلون بالفعل على رواتب تعد من بين الأعلى في العالم، سيحصلون على زيادة في الأجور للمرة الأولى منذ 15 عاما، موضحا أن الحكومة لا تستطيع استقطاب أفضل الكفاءات إلى العمل السياسي إذا ظلت الرواتب دون تغيير.

وقال وونج أمام البرلمان يوم الثلاثاء إنه بموجب إطار جديد للرواتب، سيرتفع الراتب السنوي المعياري للوزير في أدنى درجة إلى 8ر1 مليون دولار سنغافوري (42ر1 مليون دولار أمريكي)، مقابل 1ر1 مليون دولار سنغافوري (868 ألفا و330 دولارا أمريكيا) حاليا.

وأضاف أن الراتب المعياري لرئيس الوزراء سيرتفع إلى 6ر3 مليون دولار سنغافوري (8ر2 مليون دولار أمريكي)، مقابل 2ر2 مليون دولار سنغافوري (7ر1 مليون دولار أمريكي).

والوزراء الذين سيحصلون على زيادات هم نواب منتخبون في البرلمان يتولون قيادة الوزارات ويسهمون في وضع السياسات الوطنية، كما سترتفع أيضا البدلات المخصصة للنواب الآخرين.

لكن وونج قال إن الوزراء وغيرهم من شاغلي المناصب السياسية لن ينتقلوا فورا إلى مستوى الرواتب المعياري الجديد. وبدلا من ذلك، سيحصلون على تعديل لمرة واحدة يصل إلى 9% اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تعتمد الزيادة على الأداء والمسؤوليات.

ويتوقع وونج أن يحصل معظم الوزراء في أدنى درجة على نحو 35ر1 مليون دولار سنغافوري (06ر1 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية الولاية الحالية. وقال إن الرواتب بعد ذلك ستختلف وفقا للأداء والمسؤوليات، بدلا من وصولها تلقائيا إلى المستوى المعياري البالغ 8ر1 مليون دولار سنغافوري.

ولم يذكر وونج قيمة راتبه بعد الزيادة، رغم أن تعديلا بنسبة 9% سيرفعه إلى 4ر2 مليون دولار سنغافوري (89ر1 مليون دولار أمريكي). وقال وونج إنه سيتبرع بكامل الزيادة في راتبه للأعمال الخيرية على مدى السنوات الخمس المقبلة.