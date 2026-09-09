هيئة بحرية بريطانية: تعطّل عدة سفن في شمال الخليج وخليج عُمان إثر تعرضها لإطلاق نار

قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرًا بشأن تعطّل عدة سفن في شمال الخليج وخليج عُمان، إثر تعرضها لإطلاق نار، على خلفية التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء: «ليس بوسعنا حتى الآن تأكيد وقوع أي إصابات أو آثار بيئية جراء تعرض السفن للهجوم».

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، مهاجمة 10 سفن في مضيق هرمز، بعدما قال إنها كانت تحاول عبور منطقة "محظورة وغير آمنة" في المضيق الحيوي، وذلك بعد هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في إيران، عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده مهاجمة سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، بينما لم تؤكد الولايات المتحدة صحة ذلك.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية في الثامن من سبتمبر، بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم».

وقالت «سنتكوم»، إن الجيش الأمريكي دمر ناقلات النفط: كافيز، وشارمينار، وهورايزون 1، وريسكو بخليج عمان.

وكشف الجيش الأمريكي أن ناقلات النفط الإيرانية المستهدفة استُخدمت كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري، مشددا على أن «إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عن ناقلات نفطها».

وأكدت «سنتكوم»، نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن «أي من أفراد القوات الأمريكية لم يُصب بأذى».