مقتل 4 أشخاص في هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مدينة ساحلية روسية

لقي 4 أشخاص، على الأقل، حتفهم في هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مدينة نوفوروسيسك الساحلية بجنوب روسيا، حسبما أعلن حاكم منطقة كراسنودار اليوم الأربعاء.

وقال حاكم المنطقة، فينيامين كوندراتيف، عبر تطبيق تليجرام، إن 29 شخصا أصيبوا، 3 منهم في حالة خطيرة، وأن أضرارا لحقت بـ8 مباني سكنية وروضة أطفال.

يشار إلى أن نوفوروسيسك تضم قاعدة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي. كما ذكرت السلطات المحلية اقتراب مسيرات من بلدتي جيلينجيك وأنابا السياحيتين، إلى الجنوب والشمال من نوفوروسيسك، على الترتيب.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وينفذ الجيش الأوكراني ضربات مضادة باستخدام الطائرات المسيرات في الأساس على أهداف في عمق الأراضي الروسية. ومؤخرا، زادت أرقام الخسائر المدنية من مثل تلك الضربات.