خالد يوسف ينتقد اصطحاب المسئولين للكاميرات خلال جولاتهم: كفاية بحث عن تريندات

انتقد المخرج خالد يوسف ظاهرة اصطحاب بعض المسئولين للكاميرات خلال جولاتهم لمتابعة سير العمل في مؤسسات ومشروعات الدولة، مطالبا بمنع تصوير هذه الجولات لما قد تتضمنه من إهانة لبعض الموظفين أمام الرأي العام.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "كفاية مهانة يا سادة.. كفاية بحث عن ترندات على حساب كرامة الناس".

وأضاف: "أتمنى أن يصدر قرار من رئيس الوزراء بمنع الوزراء والمحافظين ومسئولي الدولة من اصطحاب الكاميرات وهي تتابع سير الأعمال في مؤسسات ومشروعات الدولة عموما".

وتساءل خالد يوسف عن الهدف من اصطحاب الكاميرات خلال هذه الجولات، قائلا: "هل اصطحاب الكاميرات هو بلاغ للمسئولين الأكبر أن المسئول شغال، أم طريقة في المنظرة الفاضية وإهانة مرؤوسيه على مرأى ومسمع من الملايين الذين يشاهدون هذه اللقطات، بما فيهم أسر هؤلاء المرؤوسين الذين نتعمد جرحهم وإهانتهم والحط من قدرهم أمام أهاليهم؟".

وأكد أن الموظف المقصر يجب أن تتم محاسبته وفقا للقانون، مضيفا: "إن المرؤوس المقصر يحاسب بالقانون وليس بجرح أهله وجعلهم مثار شماتة وتريقة لا لزوم لها إطلاقا وليست في صالح أحد".

وتابع: "إنها ليست طريقة للتقويم ولا للردع.. المسئول اللي شغال بجد صيته بيوصل لمرؤوسيه من غير لقطات، وحُسن عمله بيبان لرؤسائه عن طريق النتائج التي تتحقق على الأرض".

واختتم خالد يوسف حديثه بالتأكيد على أن المسئول يستطيع إيصال قراراته وأدائه إلى الرأي العام بطرق مختلفة، معتبرا أن تصوير الموظفين أثناء توبيخهم ينتقص من كرامتهم الإنسانية، قائلا: "وقراراته ممكن توصل للرأي العام بسهولة وعنده مليون طريقة لكده إلا هذه الطريقة التي تنتقص من الكرامة الإنسانية الواجبة لكل البشر حتى لو كانوا مخطئين أو مقصرين، فما بالك لو كان هذا المرؤوس لديه الحق أو حتى بعضه ومنعه وضعه الوظيفي وحرصه على أكل عيشه من الرد على رئيسه".