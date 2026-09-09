صرح مسئولون أمريكيون لموقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية لم تعترض على قرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لأنها محبطة من سياسة الحكومة الإسرائيلية.

وقرر البيت الأبيض عدم الإعتراض على المساعي البريطانية بحظر التعاون التجاري مع المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، ضمن حزمة من العقوبات التي تستهدف الإفراد والكيانات المتورطة في بناء المستوطنات هناك، أمس الثلاثاء، وانضمت 11 دولة أوروبية إلى جانب لندن في قرارها هذا، وعلى رأسهم كندا وفرنسا.

كما كشف أكسيوس أن مسئولون أمريكيون أبغلوا نظرائهم البريطانيين بأنهم أيضاً لديهم تخوفات من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية، ولكن في المقابل أكدوا لهم عدم موافقتهم على هذه العقوبات.

وبسؤال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن رأيه في الإجراءات البريطانية تجاه إسرائيل، رفض التعليق، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أيضاً لم يعلق على هذا الأمر.

وأضاف روبيو أن الجانب البريطاني كان أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه سيقدم على هذا القرار، مشيراً إلى الجانبين الأمريكي والبريطاني يتشاركان هدف الاستقرار، وأنهما لايرغبان في رؤية التوترات تتصاعد في الضفة الغربية.

وقبل إعلان بريطانيا على اتخاذ هذه الاجراءات العقابية على المستوطنات، أجرى رئيس الوزراء البريطاني، أندي بورنهام، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، تطرقا فيها إلى هذا الملف، ولكن لم يعترض ترامب على الخطوة البريطانية، أو حتى يطلب منه تغيير مسار الحديث، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على المكالمة لأكسيوس.