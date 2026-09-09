الطاقة الذرية: كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن كوريا الشمالية شيدت منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم في مجمع يونجبيون النووي الرئيسي، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 28 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي، وأنها بدأت تشغيل ملحق موسع في موقع التخصيب في كانجسون.

وقالت الوكالة، ومقرها في فيينا، في تقرير لها، إن النتائج تشير إلى توسع مطرد في البنية التحتية النووية لكوريا الشمالية في مواقع متعددة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وفي التقرير المؤرخ بـ28 أغسطس الماضي، ذكرت الوكالة، أنها اعتمدت على صور الأقمار الصناعية ومواد من مصادر مفتوحة، بما في ذلك الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية، لتتبع الأنشطة النووية لبيونج يانج. ولم ترسل الوكالة مفتشين إلى كوريا الشمالية منذ عام 2009.

وحددت الوكالة، مبنى جديدًا من طابقين في يونجبيون باعتباره منشأة تخصيب اليورانيوم الثانية في الموقع، وذلك من خلال مقارنة الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية لزيارة أجراها زعيم البلاد كيم جونج أون في يونيو الماضي، مع صور الأقمار الصناعية التي التُقطت أثناء تشييد المبنى.

وأشار التقرير، إلى أن الصور الملتقطة خلال الزيارة تظهر وجود سلاسل من أجهزة الطرد المركزي في كل من الطابقين العلوي والسفلي للمبنى الرئيسي، مضيفًا أن المبنى يمكنه استيعاب ما يصل إلى 28 سلسلة من الأجهزة الظاهرة في الصور.

كما ذكر التقرير، أن هناك مؤشرات على بدء العمليات في يناير في منشأة لتخصيب اليورانيوم في كانجسون بالقرب من العاصمة بيونج يانج، داخل ملحق شُيد عام 2024.