مدير التوجيه المعنوي بالداخلية اليمنية: ننفذ عمليات استباقية لإحباط مخططات ميليشيا الحوثي

قال العميد هيثم الجرادي، مدير التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية، إن التحركات العسكرية والأمنية جاءت ردًا على تصعيد أحادي من جماعة الحوثي في جبهات القتال، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية تصدت لهجمات في الحديدة وتعز والجوف.

وأضاف الجرادي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأجهزة الأمنية رفعت جاهزيتها في المحافظات المحررة، وعززت قدراتها الوقائية والاستباقية لإحباط أي مخططات أو تحركات لخلايا حوثية، إلى جانب إعداد قوات متخصصة لتأمين المناطق التي قد يتم تحريرها والمساهمة في تطبيع الأوضاع فيها.

وأضاف أن جبهات مأرب وتعز والحديدة وغيرها تحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، موضحًا أن مأرب تمثل ثقلًا استراتيجيًا للشرعية والجيش اليمني، وصمدت منذ بداية المواجهات أمام هجمات الحوثيين.

وأعلنت قوات المنطقة العسكرية الثالثة اليمنية، إطلاق عملية عسكرية «نوعية وواسعة» استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد، بهدف تأمين الشريط الحدودي الجنوبي للمحافظة، وإفشال أي محاولات تسلل أو هجوم للمليشيا، وتثبيت مواقع جديدة تعزز من قدرات الجيش الدفاعية والهجومية.

وقالت المنطقة في بيان، نقله موقع «بلقيس» اليمني الإخباري، الأربعاء، إن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق لتحركات المليشيا ومحاولاتها المتكررة للتسلل والاعتداء على مواقع الجيش في القطاع الجنوبي.

وأوضح البيان أن العملية العسكرية، التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، كبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير آليات وعربات قتالية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا، وفرضت طوقًا ناريًا محكمًا على خطوط إمدادها.

وأشار البيان الى أن العملية تأتي في إطار الرد على خروقات المليشيا الحوثية، واستهدافها المتواصل للمدنيين والمواقع العسكرية في مختلف جبهات مأرب.