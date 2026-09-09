اختار الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة ضيفه فينورد الهولندي، مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستهل برشلونة الإسباني مشواره في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة نظيره فينورد الهولندي في الثامنة إلا الربع من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وشهدت القائمة تواجد حمزة عبد الكريم، نجم المنتخب الوطني ومهاجم الفريق الكتالوني، في ظل تواجده ضمن الفريق الأول منذ بداية الموسم الحالي في جميع المباريات.

وضمت قائمة برشلونة لمباراة الليلة كلًا من:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فوتشيك تشيزني و دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - تشافي إسبارت - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن و جول كوندي.

خط الوسط: رودري – بيدري - داني أولمو - بريان فاريناس - مارك بيرنال – جافي و فيرمين لوبيز.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - رافينيا - لامين يامال - جابرييل جيسوس - أنتوني جوردون و كريم أديمي.

وتترقب الجماهير المصرية مشاركة حمزة عبد الكريم، مهاجم المنتخب الوطني وبرشلونة الإسباني، بعدما استقر المدرب الألماني هانز فليك على قيده في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ورغم تألق حمزة عبد الكريم في مرحلة الإعداد للموسم الحالي، وتسجيله 4 أهداف كأكثر اللاعبين في هذه المرحلة، إلا أنه لم يحصل على دقائق لعب سوى مرة واحدة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري، كما يتوقع أن يتواجد النجم المصري على مقاعد البدلاء في مباراة الليلة كذلك.