طهران تندد بالهجمات الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية وتؤكد احتفاظها بالحق في الرد

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على عدد من ناقلات النفط الإيرانية، مؤكدة أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على أي «عدوان عسكري» يستهدفها.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية هاجمت مساء الثلاثاء، عددًا من ناقلات النفط الإيرانية في الخليج العربي وبحر عُمان، معتبرة أن الهجوم يمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف البيان أن استهداف السفن التجارية الإيرانية يأتي في إطار ما وصفته طهران بـ«العدوان العسكري والحصار البحري والحرب الاقتصادية» الأمريكية ضد إيران، محذرًا من أن هذه الإجراءات تزيد التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

ووفقًا للبيان، ردت القوات المسلحة الإيرانية على الهجمات الأمريكية باستهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الأردن، إلى جانب عدد من السفن الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار ما تعتبره طهران «حقها الأصيل في الدفاع المشروع».

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها الوطنية، وسترد على أي هجوم عسكري أمريكي «بحزم وبالطريقة المناسبة».

كما دعت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية إزاء ما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة للسلم والأمن الدوليين» الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وأعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية في الثامن من سبتمبر، بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم».

وقالت «سنتكوم»، إن الجيش الأمريكي دمر ناقلات النفط: كافيز، وشارمينار، وهورايزون 1، وريسكو بخليج عمان.

وكشف الجيش الأمريكي أن ناقلات النفط الإيرانية المستهدفة استُخدمت كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري، مشددا على أن «إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عن ناقلات نفطها».

وأكدت «سنتكوم»، نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن «أي من أفراد القوات الأمريكية لم يُصب بأذى».