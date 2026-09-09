الكرملين: نأمل استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا بوساطة أمريكية قريبا

أعرب الكرملين عن أمله في استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار الاتصالات مع واشنطن بشأن هذا الملف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال إحاطة صحفية اليوم الأربعاء، إن موسكو لا ترغب في مناقشة تفاصيل المفاوضات علنًا، في ظل عدم وجود برامج أو خطط عمل رسمية ومتكاملة، لكنه أشار إلى وجود «مبادرة مشتركة ورغبة سياسية مشتركة» لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

وأضاف بيسكوف: «نأمل أن تستأنف هذه المحادثات في المستقبل القريب، ونواصل التواصل مع محاورينا الأمريكيين».

وأكد استمرار العمل على ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أنه أحد مجالات التعاون القائمة بين الجانبين.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضم قادة روسيا والولايات المتحدة والصين، قال بيسكوف إن هذا الاحتمال طُرح سابقًا، وقد يُطرح مجددًا.

وكان بيسكوف قد قال الثلاثاء إن روسيا لم تبدأ النزاع في أوكرانيا، وإنها تعمل حاليًا على إنهائه، معربًا عن ثقته بأن «النصر» بات قريبًا، ومؤكدًا ثقته بقدرات القوات الروسية وسير عملياتها العسكرية.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن النزاع كان يمكن أن ينتهي في وقت سابق لو تحملت القيادة في كييف مسؤوليتها واتخذت «قرارات جدية».

وجاءت تصريحات بيسكوف، بعد اتصال هاتفي جرى الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله آفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا.