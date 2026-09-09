الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية في غزة إلى 1358 شهيدا و4541 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لأعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء و25 مصابًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 1358 شهيدًا و4541 مصابًا، بينهم 831 شهيدًا انتُشلت جثامينهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الإجمالية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و669 شهيدًا و174 ألفًا و652 إصابة.

وجددت الوزارة التنبيه إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.