نبيل فهمي يتسلم قطعة من كسوة الكعبة المشرفة هدية من السعودية للجامعة العربية

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تسلم نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية قطعة من الكعبة المشرفة (الحزام) كهدية من المملكة العربية السعودية للجامعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمين العام أن وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي قام بتسليم الهدية لنبيل فهمي يوم أمس، وذلك نيابةَ عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن امتنانه الكبير وتقديره لهذه الهدية الغالية بالنظر لما تحتله الكعبة المشرفة من مكانة دينية في قلب كل مسلم، مشيرا إلى أن الإهداء يعكس اعتزاز المملكة بالجامعة ومكانتها.

وأشار فهمي إلى أن الهدية ستحتل المكان اللائق بقيمتها العالية ورمزيتها الكبيرة في مبنى الأمانة العامة للجامعة.