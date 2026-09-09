القيادة المركزية الأمريكية تنفي مزاعم الحرس الثوري الإيراني بقصف مدمرتين أمريكيتين

نفت القيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM» ما وصفته بـ"مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن قصف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية تعملان في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدة أن هذا الادعاء «عارٍ تمامًا من الصحة».

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن السفن الحربية الأمريكية لم تتعرض للقصف، مشيرة إلى فشل جميع محاولات الهجوم التي شنها الحرس الثوري.

وأضافت أن القوات الأمريكية دمرت خلال الأسبوع الماضي 10 ناقلات إيرانية، زاعمةً بأنها "كانت جزءًا من شبكة سرية تدر مليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري"، مشيرة إلى أن إيران لم تتمكن من حمايتها.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران، عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده "مهاجمة سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج".

وقبل ذلك، أعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية في الثامن من سبتمبر، بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم».

وقالت «سنتكوم» إن الجيش الأمريكي دمر ناقلات النفط: كافيز، وشارمينار، وهورايزون 1، وريسكو بخليج عمان.

وزعم الجيش الأمريكي أن ناقلات النفط الإيرانية المستهدفة "استُخدمت كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري"، مشددًا على أن «إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عن ناقلات نفطها».

وأكدت «سنتكوم» نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن «أيًا من أفراد القوات الأمريكية لم يُصب بأذى».