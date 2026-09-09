أكاديمية مصر للطيران وCargolinx توسعان التعاون التدريبي لتطوير كوادر قطاع الشحن الجوي

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بروتوكول تعاون مع شركة كارجولينكس (Cargolinx)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم واحتياجاتهم التشغيلية.

وقع البروتوكول الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وعلاء فؤاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كارجولينكس (Cargolinx)، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على توسيع نطاق شراكاتها مع الشركات العاملة في قطاع الطيران وخدمات الشحن الجوي، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التدريبية في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية وفقا لأحدث المعايير المتبعة في صناعة الطيران.

ويأتي هذا التعاون في ضوء استراتيجية شركة كارجولينكس للاستثمار المستمر في العنصر البشري، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، ودعم قدرات العاملين بما يسهم في الحفاظ على أعلى مستويات الأمن والسلامة والجودة في مختلف مراحل العمل.

ويتضمن البروتوكول تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بشركة كارجولينكس، بما في ذلك برامج باللغة العربية موجهة للعاملين في الوظائف التشغيلية، لضمان تقديم المحتوى التدريبي بصورة واضحة وعملية تتناسب مع طبيعة مهامهم ومسئولياتهم اليومية، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بالشركة، فيما تتضمن خطة التعاون تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة خلال العام الحالي والعام المقبل، مع إمكانية تحديث البرامج بصورة مستمرة وفقا للاحتياجات التشغيلية ومتطلبات التطوير.

وأكد رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن التعاون مع شركة كارجولينكس يعكس حرص الأكاديمية على دعم الشركات الوطنية العاملة في قطاع الطيران والشحن الجوي، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، بما يدعم منظومة الأمن والسلامة وجودة الأداء.

وفي السياق نفسه، أعربت شركة كارجولينكس عن تقديرها لهذا التعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، باعتبارها شريكا وطنيا يمتلك خبرات وإمكانات تدريبية متميزة، مؤكدة أن الاستثمار في تطوير فرق العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها الرامية إلى بناء كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الشحن الجوي.