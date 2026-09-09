أمطار غزيرة تجتاح مناطق واسعة من اليابان

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، على مناطق تمتد من "توكاي" في وسط اليابان، وإلى منطقتي "تشوجوكو" و"شيكوكو" في غرب البلاد، نتيجة لجبهة هوائية ونظام ضغط جوي منخفض مصاحب لها.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، بأن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حثت السكان في المناطق المتضررة على توخي أقصى درجات الحذر، تحسبا لحدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة، ومن ارتفاع مناسب مياه الأنهار، بالإضافة إلى حدوث صواعق برق وهبوب رياح قوية.

وتم إطلاق أعلى تحذير طارئ من المستوى الخامس من فيضان الأنهار بخصوص نهر "شوناي" - الذي يمر عبر مقاطعتي "آيتشي" و"جيفو" في وسط اليابان - في الساعة 0620 من مساء أمس الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة 1240 بعد منتصف ليل الأربعاء.

وفي مقاطعة "آيتشي"، أُصيب 21 شخصا في مدينة "ناجويا" (عاصمة المقاطعة) وشخصان في مدينة "كيتاناجويا"، بجروح طفيفة حتى حلول الظهر.

كما لحقت أضرار جزئية بمنزلين، بينما غمرت المياه 45 منزلا فوق مستوى الأرض، و45 منزلا آخر تحت مستوى الأرض. كما شهدت "ناجويا" غمر المياه لنحو 200 مركبة، ما أدى إلى تعطلها وعدم قدرتها على الحركة.