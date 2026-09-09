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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مخزن لمخلفات الحرب قرب مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب السورية، الأربعاء، إلى 14 قتيلًا و11 مصابًا، في حصيلة غير نهائية.

ونقلت قناة «الإخبارية السورية» عن مديرية الصحة في إدلب قولها: «ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب مدينة سرمدا إلى 14 قتيلًا و11 إصابة، في حصيلة غير نهائية».

وكان مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة صبحي عساف قال لوكالة الأنباء السورية «سانا» إن حصيلة ضحايا الانفجار بلغت «3 قتلى و10 إصابات خفيفة إلى متوسطة»، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع إن الحادثة نجمت عن «انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، قرب مدينة سرمدا شمال إدلب» شمال غربي البلاد.

وأضافت أن الانفجار «أسفر عن إصابة عدد من العاملين بالوزارة»، وأن وحداتها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين موقع الحادثة.

ووفق قناة «الإخبارية السورية»، أغلقت قوى الأمن الداخلي الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار «حفاظًا على سلامة المدنيين»، بينما توجهت فرق الدفاع المدني والإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الحريق الناجم عنه.

وأفادت «سانا» بأن الانفجار وقع في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا، فيما قال قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان إن «المعطيات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن ذخائر».

ولم تعلن السلطات السورية حتى الآن سبب انفجار الذخائر داخل المخزن أو تفاصيل بشأن هويات القتلى والمصابين.

وتقع سرمدا شمالي محافظة إدلب، وتعد من أبرز المراكز السكانية والتجارية في المنطقة.