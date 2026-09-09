أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، نزوح نحو 1275 شخصًا من قريتين بولاية شمال دارفور غربي السودان، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بين 3 و6 سبتمبر الجاري.

وقالت المنظمة في بيان إن فرقها الميدانية المعنية بتتبع النزوح قدرت نزوح نحو 1275 شخصًا من قريتي "غوربورا" و"وادي أركوي" في محلية (مقاطعة) أمبرو بولاية شمال دارفور، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت أن الأسر النازحة توجهت إلى محلية كرنوي في شمال دارفور، فيما عبر بعضها الحدود إلى دولة تشاد.

وأكدت المنظمة أن "الوضع لا يزال متوترًا وشديد التقلب"، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب.

ومنذ أواخر يونيو الماضي، تتعرض قرى في محلية أمبرو لهجمات من قوات الدعم السريع، تشمل اقتحام الأسواق وإحراق القرى ونهبها، بحسب منظمات وهيئات حقوقية سودانية.

ومن أصل 18 ولاية في السودان، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات إقليم دارفور الخمس غربًا، باستثناء أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش.

في المقابل، يفرض الجيش نفوذه على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" المستمرة منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.