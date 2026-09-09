أعلن الجهاز الفني لفريقي مودرن سبورت ووادي دجلة التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب وادي دجلة مع مودرن سبورت مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2026-27.

وجاء تشكيل مودرن سبورت لمواجهة وادي دجلة كالتالي: "مصطفى مخلوف، وليد مصطفى، محمد شرقية، محمود الحلواني، خالد رضا، علي فوزي، غنام محمد، محمد صبري، محمد تيتو، كامل كابوريا، محمود ممدوح".

على مقاعد البدلاء: "محمود الزنفلي، أحمد يوسف، طارق السيد، أحمد مصطفى اللمبي، حمدي مارسيلو، علي زعزع، محمد مسعد، أرنولد إيبا".

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي: "عمرو حسام، شادي ماهر، أحمد سكولز، فرانك بولي، محمود دياسطي، محمد عبد العاطي، محمود عادل، أحمد رضا، زيزو، محمد رجب، سيف تقا".

وعلى مقاعد البدلاء: "قتاوي، أحمد دحروج، كمال أبو الفتوح، رحيم، حمزة حسن، جهينة، أحمد رفعت، محمد فتحي، أحمد شيمي".