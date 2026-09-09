السفارة الأمريكية لدى صنعاء: الحوثيون وداعموهم الإيرانيون أخطأوا في حساباتهم باليمن

قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن إن جماعة الحوثيين وداعميها الإيرانيين أخطأوا في تقدير عزم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة والشعب اليمني على إنهاء ما وصفته بـ«عدوان الحوثيين ووحشيتهم».

وأشارت السفارة، في بيان رسمي، إلى بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 أغسطس الماضي، قائلة إن ممارسات الحوثيين أشعلت فتيل التصعيد الحالي بدعم إيراني موثق.

وأضافت أن الحوثيين «لم يجلبوا لليمن سوى المعاناة»، متهمة "الجماعة بتحويل البلاد إلى قاعدة تستخدمها إيران لتقويض أمن الدول العربية ووحدتها".

واندلعت معارك عنيفة، الثلاثاء، بين قوات الجيش اليمني ومسلحي ميليشيا الحوثي في الريف الغربي لتعز، بالتزامن مع شن الطيران الحربي عدة غارات لإسناد المقاتلين الحكوميين.

وأفادت مصادر ميدانية وعسكرية بأن الحوثيين شنوا هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها قوات المقاومة الوطنية الحكومية شمال شرق مديرية الوازعية غربي تعز، ودارت معارك عنيفة ما زالت مستمرة.

وذكرت المصادر أن المعارك تركزت في منطقتي الغيل والحناية، مشيرة إلى أن الجيش اليمني دفع بتعزيزات من قوات المنطقة الرابعة والعمالقة إلى الجبهات المشتعلة في الوازعية، بالتزامن مع شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات الحوثيين.