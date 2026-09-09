 روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسيين من المجر وتؤكد انفتاحها على الحوار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تتوعد بالرد على طرد دبلوماسيين من المجر وتؤكد انفتاحها على الحوار

وكالات
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 4:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 4:35 م

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد بشكل حاسم على قرار المجر طرد 10 دبلوماسيين روس، لكنها لا تزال منفتحة على تطوير العلاقات.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، أن عمليات الطرد أثرت سلبًا على العلاقات ولن تمر دون رد.

وأضاف: "في الوقت نفسه، نبقى منفتحين على مواصلة تطوير علاقاتنا. نحن مهتمون بذلك، ولا نرغب في الإضرار بما يمكن أن نسميه الإرث والخبرة القيمين للعلاقات الثنائية الروسية-المجرية".

وكانت المجر أعلنت، أمس الثلاثاء، عن عمليات الطرد، قائلة إنهم تصرفوا بطريقة لا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

 

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