مقتل بحار وفقدان آخر في حادث لناقلة نفطية قبالة دبي

أفادت شركة «بنينسولا»، المستأجرة لناقلة النفط «هرقل ستار»، بمقتل بحار وفقدان آخر إثر حادث تعرضت له الناقلة التي ترفع علم جبل طارق، أثناء وجودها في منطقة قبالة سواحل دبي، وفقًا لما نقلت وكالة «رويترز»



وقالت الشركة في بيان: «ببالغ الحزن والأسى نؤكد وقوع حالة وفاة واحدة»، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم لا يزال مفقودًا، فيما تأكدت سلامة بقية أفراد الطاقم.



ووفقًا لتقديرات أولية من مصادر في مجال الأمن البحري، يُحتمل أن تكون الناقلة تعرضت لضربة بطائرة مسيرة.



وفي السياق ذاته، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت بلاغًا بشأن ناقلة تميل أثناء رسوها على بعد نحو 24 ميلًا بحريًا قبالة ميناء راشد في الإمارات، مشيرة إلى أن الميلان قد يكون ناجمًا عن تسرب المياه إلى السفينة عقب تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول المصدر.



وقالت مصادر أمنية بحرية إن موقع الحادث يقع بالقرب من الناقلة «هرقل ستار».



ويأتي الحادث في وقت أفاد فيه مسئولون بالموانئ بأن ناقلة تحمل نحو مليوني برميل من زيت الوقود العراقي تعرضت، الأربعاء، لضربة بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية العراقية.