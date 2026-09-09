إحصاء إسرائيلي: 57 ألف شخص غادروا البلاد خلال عام

أظهر إحصاء رسمي إسرائيلي، الأربعاء، أن 57 ألف شخص غادروا إسرائيل خلال العام المنصرم، في وقت سجل فيه ميزان الهجرة عجزًا، رغم ارتفاع عدد السكان بنحو 124 ألف نسمة.

ونشر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إحصاءً جديدًا بمناسبة حلول رأس السنة العبرية، يغطي الفترة منذ رأس السنة العبرية الماضية.

وقال المكتب في بيان إن عدد سكان إسرائيل عشية رأس السنة العبرية بلغ نحو 10.305 ملايين نسمة.

وأضاف أن 7.828 ملايين نسمة من السكان هم من اليهود، ويشكلون 78.3 بالمئة من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد السكان العرب نحو 2.173 مليون نسمة، أي 21.7 بالمئة، بينما يعيش في البلاد نحو 304 آلاف أجنبي.

وأشار إلى أنه «منذ رأس السنة العبرية الماضية، ارتفع عدد السكان بنحو 124 ألف نسمة، مسجلًا معدل نمو بلغ 1.2 بالمئة».

وقال إنه خلال العام المنصرم، وُلد في إسرائيل نحو 182 ألف طفل، بينما توفي نحو 50 ألف شخص.

ووفقًا لمكتب الإحصاء، سجل ميزان الهجرة عجزًا خلال العام العبري الماضي، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان بنحو 8 آلاف نسمة.

وأوضح المكتب أن نحو 24 ألف مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل، إضافة إلى نحو 4 آلاف شخص قدموا في إطار لمّ شمل العائلات، فيما عاد إلى إسرائيل نحو 21 ألف إسرائيلي كانوا قد هاجروا إلى الخارج.

وأضاف: «بالمقابل غادر نحو 57 ألف إسرائيلي إلى الخارج، ما ساهم في تسجيل ميزان هجرة دولية سلبي».

وقدر مكتب الإحصاء عدد اليهود في العالم بنحو 15.9 مليون شخص، يعيش نحو 46 بالمئة منهم في إسرائيل، فيما يتوزع الباقون حول العالم.

وكانت العديد من الدراسات والتقارير قد أشارت خلال السنوات القليلة الماضية إلى ازدياد معدلات الهجرة من إسرائيل، في ظل الحرب، إلى جانب الخلافات الداخلية بشأن محاولات الحكومة اليمينية إجراء تغييرات تحد من صلاحيات القضاء.