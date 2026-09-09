عون: اتخذنا خيار التفاوض مع إسرائيل لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، على أنه اتخذ خيار التفاوض مع إسرائيل لمصلحة بلاده، وليس إرضاء لأحد في الخارج.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال عون، أمام وفد «حركة لبنان الشباب»، إن «الولاء يجب أن يكون للدولة»، منوهًا أن «من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل (خاسر)».

وأشار إلى أن «الخارج سيتخلى عمن يستقوي به عاجلًا ام آجلًا»، معقبًا: «ما من حرب حصلت في لبنان وكان فيها رابح، بل الكل خسروا وخسر الوطن».

وأوضح أن دعوته إلى إنهاء حالة العداء مع اسرائيل، تعني إنهاء الحروب التي دمرت البلاد وأزهقت أرواحًا بريئة، ولم يعد هناك قدرة على تحملها، قائلًا إن «كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه».

وشدد على أنه لن يتراجع عن الإصلاحات التي التزمها في خطاب القسم، مرجعًا التأخير في تنفيذها إلى الحرب التي استهدفت لبنان.

وتعهد بمواصلة العمل لتحقيق تلك الإصلاحات، مختتمًا: «نخوض معركة ضد الفساد، ومحاربته تكون من خلال القضاء والحكومة الرقمية وتعاون اللبنانيين مع الدولة».

«نخوض معركة ضد الفساد، ومحاربته تكون من خلال القضاء والحكومة الرقمية وتعاون اللبنانيين مع الدولة».