رئيس الوزراء البريطاني عن العقوبات على إسرائيل: حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، إن العقوبات التي فرضتها بلاده على إسرائيل تمثل نموذجًا لإظهار بريطانيا «روح القيادة» على الساحة الدولية، مؤكدًا أن دعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يقترن بخطوات عملية.

وبحسب ما نشرته صحيفة «جارديان»، جاءت تصريحات بيرنهام خلال جلسة في البرلمان البريطاني، ردًا على أسئلة النواب بشأن عدد من القضايا، من بينها العقوبات الأخيرة المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء إن الدعوات السياسية إلى حل الدولتين تكررت على مدى عقود، من جانب سياسيين محافظين ومن حزب العمال، لكنه شدد على أن الحديث عن الحل «لن يكون سوى كلمات» ما لم تدعمه أفعال.

وأضاف أن بريطانيا يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا تجاه ما وصفه بالظلم، وأن تدافع عن العدالة وتدعم الأشخاص الذين يتعرضون للطرد من منازلهم أو للترهيب.

وأكد بيرنهام، أن حكومته ستواصل اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لدعم المتضررين، معتبرًا أن الوقوف إلى جانب المظلومين يمثل جوهر الدور الذي ينبغي لبريطانيا أن تؤديه على الساحة الدولية.

وختم بالقول إن هذا الموقف يعكس ما يتوقعه الشعب البريطاني من حكومته، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل بهذا النهج.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بين إسرائيل والعديد من الدول الأوروبية التي أبدت استياءها من تصاعد العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة بحق الفلسطينيين، ومن مشروع التوسع الاستيطاني الضخم في الأراضي المحتلة منذ 1967.

وإضافة إلى لندن وباريس وأوتاوا، أكدت تسع دول هي الدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، وأيرلندا، وآيسلندا، والنروج، وبولندا، والبرتغال، والسويد الثلاثاء «نيتها فرض قيود وطنية على التجارة مع مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي و/أو دعم القيود الأوروبية على هذا الصعيد».

وذكرت أنها «تدرس بجدية تبني مثل هذه القيود أو تدابير أخرى بحسب آلياتها الوطنية».

وتُصدّر المستوطنات في المقام الأول منتجات زراعية من غور الأردن، فضلا عن النبيذ ومستحضرات التجميل وسلع صناعية مختلفة.