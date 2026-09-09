استمرار حرائق الغابات في جنوب تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أنه لم تتم السيطرة على حرائق الغابات في أقاليم أنطاليا وأضنة ومرسين الواقعة بجنوب تركيا فيما يعمل رجال الإطفاء على مدار الساعة لمكافحة الحرائق التي ظلت مستعرة في بعض الأماكن لمدة يومين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مديرية الغابات أن حرائق الغابات في أنطاليا ومرسين فقدت شدتها بينما مازالت الجهود مستمرة في أضنة بدون توقف لمكافحة حريق مازال مشتعلا.

وبالنسبة لحرائق غابات أنطاليا التي اندلعت مساء أمس الأول الاثنين، فهي مستعرة في مقاطعتي اكسو وكيبيز، على بعد 35 كيلومترا شمال وسط المدينة في أنطاليا.

وقالت مديرية الغابات إنه تمت السيطرة بشكل كبير على حريق آخر في مقاطعة كوملوجا. وامتدت النيران إلى الأراضي الحرجية والزراعية.

وإلى جانب 3 طائرات وتسع مروحيات، تشارك 165 عربة إطفاء وأكثر من ألف إطفائي في جهود مكافحة الحرائق.

يشار إلى أن حرائق الغابات شائعة في تركيا في شهور الصيف، بسبب الفترات الطويلة من الجفاف والرياح العاتية.

وقال وزير الغابات إبراهيم يوماكلي إن أكثر من 5000 حريق غابات وقعت في تركيا في 2025، و96% وقعت بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الإنسان.