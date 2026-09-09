الحكومة البريطانية تدافع عن قرارها بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الأربعاء إنه محبط إزاء رد فعل إسرائيل على قرار الحكومة بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ورفض انتقادات كبير حاخامات المملكة المتحدة.

وردت إسرائيل أمس الثلاثاء بإغلاق القنصلية البريطانية في شرق القدس وحظر دخول 11 نائبا برلمانيا للبلاد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن ميليباند: "يؤسفني ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية، لكنني فخور بما فعلناه بالأمس، وقد كانت خطوة صائبة".

وجاء الموقف الحازم للمملكة المتحدة بعد قول قائدي فرنسا وكندا إنهما سيتخذان إجراءات مشابهة لمنع توسع المستوطنات وتنامي العنف من أن يجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلا أمرا مستحيلا.

وقال ميليباند، إن "المستوطنين الإرهابيين" كانوا يقومون بـ "تطهير عرقي" للفلسطينيين، في أكبر موقف تصعيدي تتخذه حكومة المملكة المتحدة تجاه إسرائيل منذ اعترفت بالدولة الفلسطينية قبل عام. وأكد أنه "تم هدم منازل بالجرافات وتدمير طرق وبنية تحتية عامة وتهجير أسر من منزلها".

وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بهذه الخطوة "الدنيئة"، وقال إن إسرائيل ستطرد ممثلي المملكة المتحدة من مركز عسكري مشترك يراقب وقف إطلاق النار في غزة، وستنهي تدريب المملكة المتحدة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وإضافة إلى ذلك، منعت إسرائيل دخول 12 نائبا بريطانيا ومواطنين بريطانيين آخرين، قال ساعر إنهم "منخرطون في أنشطة معادية للسامية ولإسرائيل".

واتهم كبير حاخامات المملكة المتحدة، إفرايم ميرفيس، الحكومة باتباع "سياسة الاستعراضات" التي من شأنها تعزيز "التطرف نفسه الذي تسعى إلى استهدافه".