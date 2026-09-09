مشاركة إسبانية بارزة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026

شارك رئيس أركان القوات الجوية والفضائية الإسبانية، الفريق الجوي فرانسيسكو براكّو كاربّو، في ندوة "تكنولوجيا مستقبل الفضاء والطيران"، إلى جانب معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي يقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 بمطار العلمين الدولي، مع مؤتمر مخصص أُقيم في 7 سبتمبر.

يجمع الحدثان مسؤولين عسكريين، وهيئات حكومية، وممثلين عن قطاع صناعة الطيران والفضاء الدولي.

وخلال الندوة التي عُقدت يوم 7 سبتمبر، شارك رئيس أركان القوات الجوية والفضائية الإسبانية في جلسة نقاش بعنوان «صياغة مستقبل استراتيجية وقدرات القوة الجوية»، تناولت تطور القوة الجوية وتطوير أنظمة القتال الجوي المستقبلية.

وشملت أبرز الموضوعات التي ناقشها المشاركون استخدام الذكاء الاصطناعي، والجمع بين المنصات المأهولة وغير المأهولة، والاتصال، والقدرة على إدارة المعلومات في البيئات متعددة المجالات، والحاجة إلى دمج الأنظمة القديمة (Legacy Systems)، والتي شكلت محورًا مشتركًا في مداخلات المتحدثين.

كما عقد الفريق الجوي "براكّو" عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول بارزة في المنطقة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون العسكري في المجالين الجوي والفضائي.

وفي اليوم التالي، شارك رئيس أركان القوات الجوية والفضائية الإسبانية، إلى جانب السفير الإسباني لدى مصر سيرخيو رومان كارانثا، في مراسم افتتاح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد المعرض حضورًا بارزًا للقوات الجوية والفضائية الإسبانية، من خلال مشاركة طائرة نقل من طراز A400M التابعة للجناح 31، والتي استُخدمت في العروض الثابتة والجوية، إلى جانب طائرتين من طراز F-18 تابعتين للجناح 15، شاركتا في العرض الجوي.

كما شارك في عملية الانتشار عناصر من سرب دعم الانتشار الجوي (EADA)، الذي تولى مسؤولية تنسيق إجراءات تأمين الأفراد والوسائل المشاركة.

جدير بالذكر أنه، قبل انطلاق فعاليات المعرض وأثناء التدريبات، نفذت الطائرات الإسبانية الثلاث تحليقًا فوق أهرامات الجيزة، وذلك بالتنسيق المسبق مع السلطات المصرية، في استعراض لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتؤكد مشاركة القوات الجوية والفضائية الإسبانية في الندوة والمعرض التزامها بتعزيز علاقات الثقة مع شركائها في المنطقة، كما تسلط الضوء على قدراتها العملياتية وقدرتها على الانتشار والعمل خارج حدودها.

ومعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026" يعد منصة استراتيجية تقام كل عامين وتجمع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء، بما يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف الدولية، وتستقبل النسخة الحالية من المعرض نحو 250 عارضًا من 50 دولة، و12 ألف زائر تقريبًا.