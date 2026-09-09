يستعد جاليري مصر بالزمالك لافتتاح معرض «فولكلاكرا» للفنان نور الجلالي، يوم الأحد 13 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر الجاليري، بحضور نخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالحركة التشكيلية.

,يقدم الفنان التشكيلي مشروعه الفني «فولكلاكرا»، وهو عنوان مبتكر يجمع بين كلمتي «فولكلور» و«سيمولاكرا»، في محاولة لاستكشاف العلاقة بين الحكايات والرموز والطقوس والصور المتوارثة، وبين إعادة إنتاج الواقع ومحاكاته من منظور معاصر.

- الفولكلور بصريًا

ينطلق «فولكلاكرا» من التساؤل حول ما يمكن أن تفقده عناصر الفولكلور عندما تُختزل في صورها الأكثر تداولًا، وتنفصل عن سياقاتها الثقافية والتاريخية التي منحتها معناها.

ويرى المشروع أن الفولكلور قد يتحول تدريجيًا من إرث ثقافي حي إلى مجموعة من الأيقونات البصرية التي يُعاد إنتاجها وتداولها واستهلاكها وفق آليات تقترب من ثقافة البوب.

- محاكاة الواقع

ويعتمد المشروع على مفهوم «المحاكاة» لدى الفيلسوف الفرنسي جان بودريار، حيث تكتسب الصورة حضورًا وتأثيرًا قد يتجاوزان المرجع الأصلي الذي نشأت عنه.

ومن هذا المنطلق، يعيد الجلالي تركيب العناصر المألوفة ووضعها في سياقات جديدة، بما يخلق مفارقات ومبالغات تفتح المجال أمام قراءة ساخرة للواقع ومنظومات المعنى المحيطة به.

- الكارتون والسخرية

ويوظف الفنان الشخصيات والعناصر الكارتونية بوصفها لغة رمزية تعزز البعد الساخر في أعماله، وتساعده على تناول قضايا اجتماعية وفلسفية معاصرة، كما يحتل عنصر الحركة مكانة أساسية في ممارسته الفنية، إذ يستخدمه لإبراز التحولات الزمنية وإتاحة مساحة أكبر لتفاعل المتلقي مع العمل واكتشاف طبقاته المختلفة.

- الذاكرة والاستهلاك

ويطرح «فولكلاكرا» تساؤلات حول العلاقة بين الذاكرة الثقافية والاستهلاك البصري، وكيف يستمر التراث في التحول مع تغير وسائل إنتاج الصور وتداولها، كما يدعو المشروع إلى التفكير فيما يتبقى من المعاني الأصلية للموروث عندما تصبح صوره أكثر حضورًا من الحكايات والسياقات التي نشأت منها.

- مسيرة الفنان الفنية

ونور الجلالي فنان تشكيلي مصري من مواليد عام 1998، يهتم في أعماله بالأبعاد النفسية والاجتماعية والفلسفية للواقع المعاصر، ويعتمد على السخرية والرمزية وعناصر الثقافة الشعبية لبناء سرديات تكشف التناقضات في الحياة اليومية والثقافة المعاصرة.

وحصل الجلالي على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة حلوان، ويواصل دراساته حاليًا كباحث ماجستير بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

- معارض متعددة

وقدم الجلالي عددًا من المعارض الفردية، من بينها «كايوتوبيا» عام 2025 في جاليري القاهرة بالزمالك، و«حقائق ساخرة» عام 2024 في مساحة مدرار للفنون المعاصرة، و«المينو مينوتور» عام 2022 بقاعة صلاح طاهر في دار الأوبرا المصرية، إلى جانب «غريزة البقاء» عام 2020 بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا.

كما شارك في عدد من المعارض والفعاليات الجماعية وفعاليات منطقة القاهرة الدولية للفنون، ومعارض بمكتبة الإسكندرية وجاليري بيكاسو إيست ومساحة مدرار وجاليري نوت.

- مقتنيات دولية

توجد أعمال نور الجلالي ضمن مقتنيات خاصة داخل مصر، إلى جانب مقتنيات في فرنسا وروسيا وهونغ كونغ ولبنان والمملكة العربية السعودية.