سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار في مستودع الذخيرة بريف إدلب إلى 3 قتلى و10 جرحى

أعلنت مديرية إعلام إدلب، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع الذخيرة على أوتوستراد سرمدا بريف إدلب إلى 3 وفيات وأكثر من 10 إصابات، في حصيلة غير نهائية.

وأشارت قناة «الإخبارية» السورية، إلى أن قوى الأمن الداخلي أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار قرب مدينة سرمدا شمال إدلب، حفاظًا على سلامة المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن انفجارًا وقع داخل مستودع للأسلحة في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب ‌‏الشمالي.

وقال قائد عمليات مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب وليد أصلان، إن الفرق ‌‏توجهت إلى الموقع فور وقوع الانفجار، لافتاً إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أنه ‌‏ناجم عن ذخائر.‏

وأشار إلى أن «الفرق تعمل على تقييم الوضع وتأمين الموقع، واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة للتعامل ‌‏مع أي تداعيات محتملة‏».

يشار إلى أن محافظة إدلب تشهد بين الحين والآخر، حوادث انفجارات ناجمة عن الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب المنتشرة في شمال غربي سوريا بعد أكثر من عقد من النزاع.

كما تسببت عمليات نقل وتخزين الذخائر في المنطقة سابقًا بانفجارات عرضية أوقعت خسائر بشرية ومادية، ما يجعل هذه الحوادث مصدر قلق دائم للسكان والسلطات المحلية.

ففي 26 نوفمبر 2025، قتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار في مستودع للسلاح في إدلب، وفق ما أفاد الأمن الداخلي حينها من دون أن يحدد الجهة التي يتبع لها.

وفي أغسطس من العام نفسه، قتل 4 أشخاص في انفجار وقع في مستودع لمخلفات حرب عند أطراف إدلب، حسب وزارة الطوارئ والكوارث.

كما قُتل 12 شخصًا على الأقل، وأصيب نحو 120 آخرين، في يوليو، جراء سلسلة انفجارات داخل مستودع للأسلحة في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، وفقًا لـ«فرانس برس».