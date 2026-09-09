السعودية تدعو إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على أهمية الوقف الفوري الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، "عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على الأردن"، مجددةً "تضامنها مع الأردن وشعبه في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية."

وأكدت المملكة "أن الاعتداءات الإيرانية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار"، مشددة على أهمية المضي بخطوات جادة نحو تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.