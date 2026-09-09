زيلينسكي يدعو إلى زيادة الضغط الدولي على روسيا على خلفية قصفها للمناطق المدنية

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، لعدم اتخاذه موقفا أكثر تشددا تجاه روسيا على خلفية تصعيد قصفها للمناطق المدنية في أوكرانيا.

وفي نهاية الشهر الماضي، شنت روسيا هجمات ليلية ونهارية على كييف على مدى أسبوع، في أعنف قصف متواصل للعاصمة الأوكرانية منذ بدء حربها منذ 4 أعوام.

وقال مسئولون أوكرانيون إن الضربات المتواصلة بالصواريخ والطائرات المسيرة استمرت هذا الشهر، وتهدف إلى إنهاك معنويات المدنيين.

ولم تؤد العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا والجهود الرامية إلى عزل موسكو دبلوماسيا إلى وقف الغزو. ودعا زيلينسكي الدول إلى تكثيف الضغوط.

وقال الرئيس الأوكراني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "للأسف، كان رد فعل المجتمع الدولي على هذه الضربات محدودا للغاية، رغم أنها تودي بحياة أشخاص بشكل شبه يومي."

وأضاف: "لكن لا بد من الرد – يجب ألا تدخل موسكو فصل الشتاء وهي تعتقد أنها تستطيع الإفلات من إرهاب الصواريخ والطائرات المسيرة بدون عواقب."

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنه بسبب تزايد الهجمات الجوية الروسية، قُتل أو أُصيب عدد من المدنيين الأوكرانيين في يوليو يفوق أي شهر منذ مارس 2022، إذ لقي 437 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 2600 آخرين.