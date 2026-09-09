تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم بمسيرة في المياه العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بتعرض ناقلة نفط أجنبية محملة بالنفط الخام لحادث في ضمن المياه الإقليمية العراقية، وسط معلومات عن استهدافها بطائرة مسيرة.

وقال المصدر لموقع راديو «المربد» إن الحادث تسبب باحتراق جزء من الناقلة التي ترفع علم بنما، فيما سارعت فرق الإنقاذ البحري الى موقعها وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تسجيل إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على جزء من الناقلة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مهاجمة 10 سفن في مضيق هرمز، بعدما قال إنها كانت تحاول عبور منطقة «محظورة وغير آمنة» في المضيق الحيوي، وذلك بعد هجوم أمريكي استهدف 5 ناقلات إيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في إيران، عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده مهاجمة سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج، بينما نفت الولايات المتحدة صحة ذلك.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية في الثامن من سبتمبر، بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم».

وقالت «سنتكوم»، إن الجيش الأمريكي دمر ناقلات النفط: كافيز، وشارمينار، وهورايزون 1، وريسكو بخليج عمان.

وكشف الجيش الأمريكي أن ناقلات النفط الإيرانية المستهدفة استُخدمت كجزء من شبكة سرية لتمويل الحرس الثوري، مشددا على أن «إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عن ناقلات نفطها».

وأكدت «سنتكوم»، نجاح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن «أي من أفراد القوات الأمريكية لم يُصب بأذى».