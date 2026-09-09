الصين تتهم الفلبين بإثارة المشاكل بعد تصريحات وزير دفاعها بشأن مطالبات بكين ببحر الصين الجنوبي

اتهمت الصين الفلبين، اليوم الأربعاء، "إثارة المشكلات"، عقب التصريحات الحادة التي أدلى بها وزير الدفاع الفلبيني، جيلبرتو تيودورو الابن، والتي انتقد فيها مساعي بكين، ذات العدوانية على نحو متزايد، بشأن مطالباتها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

وجاءت تصريحات تيودورو خلال منتدى دفاعي بكوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، حيث أكد ضرورة الالتزام بقرار أصدرته لجنة تحكيم عام 2016، يقضي بعدم وجود أساس قانوني لمطالبات الصين، حين صعد شخص إلى المنصة وسلمه مذكرة قال تيودورو إنها وردت من جانب الصين.

وقرأ وزير الدفاع فحوى مذكرة جاء فيها أن "الصين لا تقبل ولا تعترف" بقرار التحكيم، مضيفا وهو ينظر إلى الحضور: "بالطبع ... لأنكم خسرتم".

وتابع تيودورو قائلا: "تحلوا ببعض اللياقة، والخجل"، مشيرا إلى أن المذكرة تعكس عدم احترام للمنتدى وللقانون الدولي على حد سواء.