 صربيا تجري انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صربيا تجري انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر

بلجراد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 سبتمبر 2026 - 11:56 ص

تجري صربيا انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر، تحدد مسارا سياسيا ربما يشهد انتقال الرئيس الكسندر فوتشيتش، الذي يواجه مشكلات،  إلى تولي منصب رئيس الوزراء.

وقال فوتشيتش في وقت متأخر من الليلة الماضية، إنه سيوقع على مرسوم رسمي حول الانتخابات المبكرة وحل البرلمان عند ظهر اليوم الأربعاء. ويسعى التصويت، الذي طالبت به جماعات معارضة منذ فترة طويلة إلى محاولة إنهاء احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ حوالي عامين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال فوتشيتش على شاشة التلفزيون الرسمي "أعتقد أننا في النهاية، وبعد الانتخابات سنخرج من حالة الأزمة، التي يزعم فيها كل شخص إنه أقوى بكثير من الآخر".

وأوضح فوتشيتش، وهو شخصية سياسية مهيمنة في صربيا منذ عام 2012، إنه يتطلع لإجراء انتخابات مبكرة لتجديد تفويضه السياسي بعد أن عصفت بحكمه مسيرات حاشدة في الشوارع، في أعقاب انهيار سقف أسفر عن قتلى في محطة قطارات في أواخر عام 2024 .


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