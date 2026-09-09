لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى دبي تدريجيا اعتبارا من أواخر أكتوبر

قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية في بيان ‌اليوم الأربعاء، إنها تعتزم استئناف رحلاتها الجوية تدريجيا إلى دبي اعتبارا من أواخر ⁠أكتوبر 2026.

وبحسب وكالة «رويترز»، أضافت في البيان: «ستقدم شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا في ذروة التشغيل ما يصل إلى 36 رحلة أسبوعية من ‌دبي ⁠وإليها».

وجاء في البيان، أن «الاستئناف التدريجي للخدمات من شأنه أن يعزز عمليات مجموعة ⁠لوفتهانزا في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه سيوسع ⁠خيارات السفر بشكل كبير لكل من ⁠عملاء قطاعي الأعمال والترفيه».

وبدأت شركات طيران دولية استئناف رحلاتها تدريجيًا إلى عدد من وجهات الشرق الأوسط، بعد الحرب التي اندلعت إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فيما لا تزال شركات أخرى تعلق رحلاتها إلى المنطقة بسبب استمرار المخاوف الأمنية.

وتبقى دبي من بين أكثر الوجهات تأثرًا، إذ مددت شركات طيران أوروبية وآسيوية عدة تعليق رحلاتها إليها حتى أكتوبر أو بعده، بينما لا تزال بعض المسارات الأخرى معلقة لفترات أطول.

ويأتي ذلك في وقت تتعامل فيه شركات الطيران بحذر مع تطورات الوضع الأمني، فتستأنف الرحلات بشكل تدريجي إلى الوجهات التي تعتبرها أكثر استقرارًا، مع إبقاء بعض المسارات معلقة حتى اتضاح الأوضاع بشكل أكبر.